Kelly Vedovelly en mini short et décolleté généreux : son look luxueux et sexy fait sensation

Le 29 août prochain, Cyril Hanouna et toute sa bande feront leur grand retour sur C8 avec une nouvelle saison de Touche pas à mon poste. Mais avant de reprendre le chemin du plateau télé, tous profitent à fond de leurs vacances. Certains ont choisi de quitter la France pour quelques semaines, à l'image de Gilles Verdez actuellement au Sénégal avec sa fiancée Fatou, ou encore Geraldine Maillet qui a opté pour une escapade en Italie avec son compagnon Daniel Riolo. Pour Kelly Vedovelli en revanche, il n'y avait rien de mieux que le Sud du pays pour se ressourcer durant l'été.

En effet, la jolie blonde s'est laissée attirée par la magie de Saint-Raphaël dans le Var ou encore de Saint-Jean Cap Ferrat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais depuis ce mardi 9 août, c'est à Nice ou peut être Cannes qu'elle semble avoir posé ses bagages. Sur Instagram, la jolie blonde s'est en tout cas affichée dans les rues parsemées de palmiers. Et son look a fait sensation ! Avec son mini short en jean et son top sans manches d'une couleur rose fuchsia et au décolleté généreux, Kelly Vedovelly joue la carte de la féminité au maximum. Le tout accessoirisé avec du Louis Vuitton pour le sac à main et les claquettes. "La beauté absolue", "Déesse", "Incroyable pépite", "Kelly c'est la Pamela Anderson française", "Une bombe", "Tu es magnifique", lui adresse-t-on, conquis, en commentaires de sa publication.