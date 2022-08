Gilles Verdez et sa fiancée Fatou : sortie en mer, selfie complice... le couple s'éclate à Dakar !

Tout roule donc entre Gilles Verdez et Fatou, qui sont ensemble depuis plusieurs années. C'est en 2017 que la figure de C8 a décidé de la demander en mariage. Une idée qui lui était venue après une grosse dispute avec sa belle. Car oui, à l'époque, il avait dépassé les limites en échangeant un bisou langoureux avec Isabelle Morini-Bosc dans Touche pas à mon poste. Pour se réconcilier, Gilles Verdez avait donc organisé une surprise : celle de demander sa main à Fatou en direct dans l'émission. Une attention très publique qui l'avait quelque peu mise mal à l'aise. "C'est pas son métier la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle n'est pas habituée, ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle ne savait pas du tout que j'allais la demander en mariage. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture, on ne montre pas ses sentiments", avait expliqué le chroniqueur plus tard.

Quatre ans plus tard, ils ne se sont toujours pas passés la bague au doigt mais, cela ne saurait tarder à en croire les confidences de Fatou en février dernier. "Je vais organiser le mariage au Sénégal. Ça y est, on va se marier avec Gilles à Dakar !", avait-elle annoncé.