Matthieu Delormeau absent de TPMP après son clash : Cyril Hanouna dénonce un comportement "de starlette"

Le ton est rapidement monté. Mercredi soir dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a mis sur la table un débat houleux autour de l'absence d'Idrissa Gueye le 14 mai dernier lors d'un match qui opposait le Paris Saint-Germain à Montpellier, en soutien à la lutte contre l'homophobie. Le footballeur international sénégalais de 32 ans a par la suite rapidement été catalogué d'homophobe pour son refus de porter les couleurs de la communauté gay. Un comportement qui a choqué Matthieu Delormeau mais qui a en revanche été compris par Gilles Verdez.

En total désaccord sur le sujet, les deux chroniqueurs se sont lancés dans un violent clash en direct. Matthieu Delormeau a notamment qualifié son camarade d'"énorme connard" et l'a accusé d'être homophobe. "Il y a un délit homophobe et il dit que c'est pas grave ?! Tais-toi, maintenant ça suffit Gilles. Ferme ta gueule", a-t-il lâché très énervé. Gilles Verdez a de son côté tant bien que mal expliqué son point de vue avant de finalement s'emporter à son tour et insulter son collègue de raciste en retour. Matthieu Delormeau a fini par retirer son micro et a quitté le plateau, furieux.

Au lendemain, il a brillé par son absence sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Cyril Hanouna a révélé qu'il "avait besoin de se reposer (...) il a vraiment été peiné de ce qui a été dit sur le plateau". Et de préciser : "Il va se reposer un petit peu et reviendra lundi". Matthieu Delormeau va également faire l'impasse sur TPMP People cette semaine, qu'il présente d'ordinaire chaque samedi.

Cyril Hanouna remonté, il recadre son équipe

Une décision qui a semblé agacer Cyril Hanouna, lequel ne supporte pas qu'on plante ses engagements. "Les comportements de starlettes, il n'y en aura pas ici. Quand on doit faire l'émission, on vient et on fait l'émission. C'est pas le Club Med ici. Quand y a quelque chose qui ne va pas, on en parle après et le lendemain on vient, on fait l'émission et on tient son poste", a-t-il lâché, le visage fermé, et soulignant le "courage" de Gilles Verdez pour s'être quant à lui présenté.

Hugo Manos n'était pas vraiment de cet avis et a fustigé les propos du chroniqueur controversé. "Les gens ont été touchés par la séquence. Elle était très difficile à regarder pour un homosexuel. Autour de la table, il n'y a pas d'homophobes mais il y a des propos homophobes. Gilles, je vais te rappeler un de tes propos. 'Est-ce que tu es choqué que des pays condamnent l'homosexualité ?' Tu n'as pas voulu répondre. Il n'y a pas que toi, d'autres personnes autour de la table auraient dû réagir. Je ne comprends pas votre réaction !", s'est indigné le compagnon de Laurent Ruquier.