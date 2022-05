Hugo Manos "habillé comme un trav" : critique violente, le chéri de Laurent Ruquier affligé !

D'une petite notoriété limitée à TikTok, Hugo Manos est passé à une plus grande popularité en rejoignant la bande de TPMP People puis TPMP tout court. Et, bien évidemment, sa relation amoureuse avec l'animateur Laurent Ruquier a beaucoup joué dans cette nouvelle célébrité ; le patron des Grosses Têtes l'a d'ailleurs vérifié à ses dépens... Comme de nombreux people, Hugo découvre l'envers du décor.

En effet, le jeune homme doit affronter les haters et les trolls, qui agissent sur les réseaux sociaux. Alors que le beau brun au physique de rêve, également patron d'une salle de sport, ose des tenues sexy à l'antenne, cela n'est pas au goût de tout le monde. Mardi 17 mai, dans sa story Instagram, Hugo Manos a ainsi partagé une capture d'écran d'un message reçu, particulièrement odieux. "Un jour tu veux pas t'habiller autrement qu'un trav bon marché à Phuket ?", peut-on lire d'un homme prénommé Olivier. Affligé et sans voix face à une charge si violente et totalement gratuite, le compagnon de Laurent Ruquier a posté quelques émojis interrogateurs et a ajouté : "On dit quoi à Oliv ?" En effet, dur dur de trouver quoi répondre face à une critique si bête et méchante.

Qu'à cela ne tienne, Hugo Manos ne se laisse pas abattre et profite à fond de sa nouvelle notoriété. En effet, celui que le grand public avait pu voir il y a quelques années comme parrain des Anges, a été recruté pour participer comme candidat à la prochaine saison de l'émission culte Fort Boyard. Très heureux, le beau gosse a partagé des photos du tournage à la Rochelle. Il fera notamment équipe avec la danseuse Candice Pascal, l'ancien nageur Frédérick Bousquet ou encore l'animateur Guillaume Pley. "#teamfortboyard incroyable ! Quelle chance, et en + avec une équipe fantastique, merci, merci ! Rdv cet été", a-t-il commenté en légende de sa publication sur Instagram

Et, chaque samedi, les téléspectateurs peuvent retrouver Hugo Manos auprès de l'animateur Matthieu Delormeau sur le plateau de Touche pas à mon poste people.