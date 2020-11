Kendall et Kylie Jenner : Après leur violente bagarre, elles ne se parlent plus

L'unité de la famille Kardashian n'empêche pas quelques embrouilles ! Kendall et Kylie Jenner en sont la preuve. Les deux soeurs ne se sont pas parlées pendant plus d'un mois après une violente bagarre...

Comme leurs aînées Kourtney et Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner se sont battues ! Khloé a révélé le secret dans un nouvel épisode de l'émission L'Incroyable famille Kardashian, diffusée ce jeudi 5 novembre 2020. Une séquence montre Kendall, ses soeurs Khloé et Kim et leur maman Kris Jenner discuter par appel vidéo. En aparté, le top model déclare : "Kylie et moi nous sommes battues en rentrant de Palm Springs. Ça fait un long moment et je n'ai pas de nouvelle d'elle. C'est vraiment bizarre, nous n'avons jamais été en froid aussi longtemps."

Pendant sa conversation avec ses soeurs et leur momager (contraction des mots mom et manager), Khloé confie avoir discuté avec Kylie Jenner au sujet de cette dispute. "Elle a dit que tu l'avais giflée en premier et que tu devrais t'excuser", précise Khloé. Kendall la contredit : "Premièrement, je ne l'ai pas frappée en premier, mais ça ne serait même pas important, parce que le problème n'est pas là."

Kendall ajoute même que Kylie lui a mis un coup de talon au cou.