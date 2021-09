Kendji Girac "irrespectueux" et accusé d'avoir volé ses fans : "Honte à toi Kendji !"

"Irrespectueux, honteux, un fiasco !!! Et je pèse mes mots", "Il rigole et fait l'oiseau, le concert était tout sauf familial, parti comme un voleur", "Honte à toi Kendji !", "Comment a-t-il pu accepter de faire ce mini concert a ce prix ?", "Mais quelle frustration ce concert quelle déception", "Une honte le mini concert de Kendji .Et pas une fois, 2 fois le même soir. Il chante 50mn et un départ à la sauvette" ont ainsi commenté plusieurs spectateurs mécontents, sur la page Facebook de l'événement.

Visiblement très gênés, les organisateurs des concerts (donnés à 18h et 21h), ont tenu à s'expliquer sur les réseaux sociaux. "Cette situation est totalement indépendante de notre volonté puisqu'elle ne résulte ni des conditions contractuelles convenues avec la production de l'artiste qui prévoyaient deux représentations, ni du déroulement de deux concerts dans la même journée puisque les horaires avaient été convenus en concertation avec la production afin de laisser un temps nécessaire entre les deux représentations" a ainsi confié Emmanuel Visentin, directeur du festival, dans un communiqué.

Sur la page du festival, les équipes ont ajouté : "Les équipes du Parc des Oiseaux pleinement mobilisées dans l'organisation de ce Festival sont profondément désolées et affectées par l'insatisfaction qui a conclu ces 2 concerts qui dégrade injustement l'image de notre site et de cet événement."