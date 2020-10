Kenza Farah maman : sublimes photos avec sa fille Manel

View this post on Instagram

Ma fille.. Je me rappellerai toujours du premier regard que l'on a chang. La premire chose dont je me souviens, ce sont tes grands yeux noirs et tes cheveux dj bien longs. On s'est regarde et cet instant j'ai su que je n'attendais que toi, tu sentais tellement bon... Je t'ai tout de suite aim de tout mon coeur. On se connaissait dj, c'tait toi petit ange qui vivait en moi, que j'ai port, attendu et caress pendant 9 mois dans mon ventre. Je t'ai chant des chansons, je t'ai parl, imagin et aujourd'hui tu es l. J'ai encore du mal raliser parfois, c'est tellement magique... J'ai galement pleur, pleur de joie mais aussi de fatigue, pleur d'amour mais aussi de peur. Peur face un tre si petit, si fragile qu'il faut protger et aimer. Je t'aime un peu plus chaque jour, c'est un cercle d'amour infini qui nous lie, et un immense sentiment d'amour qui me comble depuis que tu es l. Merci mon Dieu merci ma vie merci la vie Que du Love @donia_licata_photographe @glow_by_sab