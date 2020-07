Kenza Farah enceinte de 7 mois, elle révèle attendre son premier enfant

Kenza Farah est enceinte ! L'interprète du titre Je me bats attend son premier enfant et a partagé cette grande nouvelle le 12 juillet 2020 sur Instagram. En légende d'une photographie où l'on découvre son babybump, elle écrit : "Merci à tous pour vos nombreux messages d'anniversaire, pour ma part encore 2 mois d'attente avant de rencontrer pour la première fois le plus beau cadeau de la vie... Merci mon Dieu, je t'attends mon bébé." Bientôt maman, la jeune femme de 33 ans n'a par contre pas précisé l'identité du futur papa.

Félicitations

Suivie par presque 250 000 abonnés, la chanteuse a reçu de nombreux messages de félicitations et des voeux de bonheur pour cette nouvelle vie qui l'attend. "Félicitations" écrit un fan, "Hâte de voir ton petit bout'chou !" commente son amie Nawel Debbouze, "Félicitations ! Je te suis depuis mon plus jeune âge et te voir devenir maman c'est incroyable !" ajoute un internaute.

Figure incontournable du RnB dans les années 2000 avec les tubes Lettre du front, Il est et Coup de coeur, Kenza Farah s'est fait connaître en 2007 avec la sortie de son premier album baptisé Je me bats. 5 albums plus tard, l'artiste avait décidé de faire une pause dans sa carrière comme elle l'expliquait au micro de Jordan De Luxe sur Voltage en février 2019 : "'J'ai enchainé 5 albums et après il y a eu les concerts, les dédicaces. Après j'ai voulu prendre du recul parce qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie artistique, dans mon entourage, dans ma vie personnelle. J'ai voulu prendre du temps pour moi" avait-elle expliqué. Désormais, Kenza pourra également prendre du temps pour son futur bébé !