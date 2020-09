Kenza Farah maman : première photo de sa fille, sa "plus belle histoire"

Kenza Farah est maman ! La chanteuse star des années 2000 a donné naissance à son premier enfant, une ravissante petite fille prénommée Manel. Aux anges, la jeune maman de 34 ans a fait cette grande annonce sur Instagram le 26 septembre 2020 en publiant une première photo de son bout'chou. Sur le cliché, on découvre l'adorable (et minuscule) main du bébé tenant fermement l'index de sa maman. Autour du nouveau-né est posé une peluche blanche brodée avec le prénom du nourrisson.

En légende, l'artiste a écrit : "Dieu merci, bienvenue ma fille. Manel ma plus belle histoire, ma plus belle chanson, ma plus belle carrière commence aujourd'hui avec toi." Une très bonne nouvelle pour l'interprète des titres Je me bats, Lucky ou Mon ange, qui avait annoncé sa grossesse le 12 juillet dernier via son compte Instagram, alors qu'elle était enceinte de 7 mois.

Rapidement, les internautes ont tenu à féliciter la jeune maman et à lui souhaiter énormément de bonheur dans cette nouvelle vie avec bébé. "Félicitations ma Kenza, bienvenue à ta petite princesse" écrit une internaute, "Félicitations ! Bienvenue à cette petite merveille", renchérit une autre follower. Une candidate de télé-réalité visiblement proche de la star, Milla Jasmine, a également félicité la chanteuse pour cette naissance en écrivant : "Félicitations ma chérie ! Plein de bonheur à vous".

Sûrement comblée d'amour depuis qu'elle a accueilli sa fille, l'interprète du titre Lettre du front n'a pour le moment pas dévoilé l'identité du mystérieux papa...