Kenza Farah maman d'un petit garçon ! Annonce surprise et première photo du bébé

Dieu merci

Très discrète sur sa vie privée - depuis les faits de violence qu'elle avait subis avec son ex-mari - la chanteuse de RnB des années 2000 avait donné naissance à son premier enfant lorsqu'elle avait 34 ans : une petite fille prénommée Manel. "Dieu merci, bienvenue ma fille. Manel ma plus belle histoire, ma plus belle chanson, ma plus belle carrière commence aujourd'hui avec toi", avait-elle écrit en légende d'un cliché dévoilant pour la toute première fois son bébé. À l'époque, l'interprète du titre Lucky avait révélé attendre un enfant alors qu'elle était à son septième mois de grossesse.

Quelques mois plus tard, elle avait dévoilé des images de shooting avec sa fille. "Ma fille.. Je me rappellerai toujours du premier regard que l'on a échangé, commentait Kenza Farah. La première chose dont je me souviens, ce sont tes grands yeux noirs et tes cheveux déjà bien longs. On s'est regardées et à cet instant j'ai su que je n'attendais que toi, tu sentais tellement bon... Je t'ai tout de suite aimée de tout mon coeur. On se connaissait déjà, c'était toi petit ange qui vivait en moi, que j'ai porté, attendu et caressé pendant 9 mois dans mon ventre."