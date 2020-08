Milla Jasmine : Méconnaissable, elle dévoile son visage à 13 ans

En pleine convalescence depuis sa rhinoplastie, Milla Jasmine a poussé un coup de gueule contre certains de ses followers le 25 août 2020. Lassée de devoir se justifier sur l'opération de chirurgie esthétique qu'elle vient de subir, la jeune femme a également tenu à rétablir la vérité sur son nez. Critiquée par de nombreux internautes qui pensent qu'elle a refait son nez pour la seconde fois, la jeune femme explique : "Je n'ai jamais touché mon nez auparavant, faut arrêter d'inventer une vie, il y a des gens qui naissent avec un nez normal aussi !" L'ex de Mujdat Saglam a ensuite publié plusieurs clichés de sa jeunesse pour prouver sa bonne foi. Souhaitant être totalement transparente avec ses fans, l'ancienne candidate de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers a ainsi posté un cliché d'elle alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans. Quelques minutes plus tard, Milla a partagé plusieurs photographies de son visage en assurant que si son nez semblait différent, c'est qu'il s'agissait en réalité de filtres et de retouches Photoshop.

Je suis KO

Un peu plus tard dans la journée, Milla Jasmine a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. Victime d'une forte baisse de tension juste avant son opération, la jeune femme semble aller mieux même si son visage reste encore très marqué par la rhinoplastie. Épuisée, elle confie sur Snapchat : "Je suis KO. C'est vraiment désagréable comme opération. Vous sentez que ça bouge, votre nez est en train d'évoluer." Désormais avec sa grande soeur Safia venue la rejoindre en Turquie, Milla peut désormais compter sur le soutien dont elle avait tant besoin.