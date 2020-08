Milla Jasmine souffrante après une rhinoplastie, elle raconte son calvaire

Silencieuse depuis plusieurs jours, Milla Jasmine inquiétait ses fans. Le 23 août 2020, la candidate de télé-réalité a enfin pris la parole pour expliquer les raisons de son absence. Actuellement en Turquie, l'ex de Mujdat Saglam avait en réalité décidé de subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique : une rhinoplastie. Surmenée et à bout de nerfs, elle confie sur Snapchat : "Je traverse un moment compliqué et j'ai du mal à faire semblant. Je prends énormément sur moi, je me contiens de vous dire beaucoup de choses et je pense que ça a joué sur ma santé. Nuits blanches, stress de recevoir encore des trucs chelous en messages. (...) De base j'étais partie en Turquie pour me changer les idées car c'est un pays que je voulais vraiment visiter et bien sûr après chaque rupture on a envie de changement et je voulais donc refaire mon nez."

99% d'entre vous ne comprendront pas...

Victime d'une forte baisse de tension, l'ancienne participante de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers se sent faible et très fragile. Elle révèle : "Avant cette opération, j'ai malheureusement fait une baisse de tension due à l'accumulation de beaucoup de choses que je contenais. Entre-temps, j'ai réussi à me faire opérer et je vous cache pas que ça m'a fait du bien cette petite coupure." Consciente que ce choix risque de lui attirer de nombreuses critiques, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde tient à remettre les choses au clair. "Je sais 99% d'entre vous ne comprendront pas ce choix sachant que la plupart pense qu'il est déjà faux mais je ne vous demande pas de le comprendre chacun fait ce qu'il veut de son physique si ça lui permet de se sentir mieux." écrit-elle dans sa story Snapchat.

Souffrante, elle tient néanmoins à mettre en garde ses abonnés sur cette opération qui, comme elle le rappelle, n'est pas sans douleur. "J'ai obligatoirement besoin de vous raconter à quel point cette opération est désagréable parce que bien sûr je fais partie des gens qui ont le visage qui marque vite et qui font des allergies." Rassurante, elle termine son message en écrivant : "Je vais mieux petit à petit..."