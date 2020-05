Kev Adams, Bruno Solo, Camille Combal : Unis pour la campagne Enfance en danger

En pleine période de pandémie liée au coronavirus, les stars ont décidé de se mobiliser pour sauver les enfants victimes de maltraitance. En moyenne, deux enfants meurent toutes les semaines en France sous les coups de leurs parents, grands-parents, d'un oncle, d'une tante ou d'un proche de la famille. Un chiffre qui a augmenté de manière terrible pendant le confinement imposé en France. Pour les sauver, un collectif de professionnels de la publicité et de la communication (France Pub) s'est mobilisé auprès du Secrétariat d'Etat pour la Protection de l'Enfance et a créé une campagne de sensibilisation et d'incitation pour que les enfants appellent le 119 Allô Enfance en Danger. Le thème : Un enfant ne peut rien face à la violence d'un adulte. Sauf s'il a des adultes à côté de lui.

Dans cette campagne, ce sont plus de 60 personnalités qui ont accepté de participer à la réalisation des spots afin de permettre à ces enfants de rompre la loi du silence et de se sentir non seulement entendus mais surtout soutenus. Issus du monde de la télévision, du sport, de la musique, du jeu vidéo ou de la comédie, on peut compter par exemple sur Kev Adams, Benjamin Pavard, Camille Combal ou encore Bruno Solo. À travers cette campagne, les stars encouragent les enfants maltraités ou les témoins de violences à contacter le numéro gratuit 119 (disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24).

"Avec cette initiative, nous avons proposé de mettre le savoir-faire professionnel de notre collectif (création, media, production, RP,...) au service du 119 et du Secrétariat d'Etat pour la Protection de l'Enfance, pour venir en aide aux enfants pendant cette période de confinement particulièrement sensible et dangereuse pour eux", déclare France Pub. Une très belle initiative pour protéger et sauver les enfants victimes de maltraitance.