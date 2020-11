Kev Adams en deuil : tendre message, ses amis stars le soutiennent

Kev Adams vient de connaître une perte qui le marquera à vie. Le dimanche 15 novembre 2020, l'humoriste a annoncé la mort de son grand-père, "Daddy Roger". Tout en partageant plusieurs images de son grand-père, il lui a adressé un texte très touchant. "Mon grand-père Daddy Roger a rejoint les anges cette semaine. Il a été pour moi un exemple de gentillesse, de classe, de générosité, d'humour et d'amour", a-t-il écrit.

"Tous ceux qui l'ont un jour croisé savent à quel point il était spécial. Un homme rare. Je t'aime Daddy. À bientôt. Paix à ton âme", a poursuivi Kev Adams, rendant ici un bel hommage à son grand-père. De nombreux proches et amis lui ont adressé des messages de soutien face à cette perte forcément marquante. À commencer par Camille Combal, M. Pokora, Karine Ferri, Liane Foly, David Guetta ou encore Franck Gastambide. Certains ont su trouver les mots justes. "Je pense bien à toi et aux tiens. Toutes mes condoléances", a commenté Hélène Sy. "Je t'aime mon frère. Je suis là. Force", a écrit Camille Lellouche.

On ne peut qu'imaginer la douleur de Kev Adams aujourd'hui. Voilà qu'il perd son grand-père paternel. Lorsqu'il avait 13 ans, l'humoriste et acteur avait déjà dû faire face au décès de son papy maternel. Un évènement marquant, qu'il évoquait dans son tout dernier spectacle, Sois 10 ans. "Mon grand-père, lui, a tout de suite cru en ce rêve. Il m'a pris sous son aile, il a commencé à me montrer les premiers sketches d'Elie Kakou, les premiers films de Charlie Chaplin. Et c'est devenu notre rêve à tous les deux. Malheureusement, ce monsieur est parti un peu trop tôt et il n'a jamais pu voir tout ce que j'ai fait, et ça a toujours été une grande frustration pour moi", confiait-il.