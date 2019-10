Kev Adams victime de ses cheveux : "Le côté afro avec un blanc, c'est bizarre"

Interviewé le 19 octobre 2019 par Nikos Aliagas dans 50 minutes inside sur TF1, le populaire humoriste et comédien Kev Adams a révélé avoir été victime de son apparence physique au début de sa carrière. "Personne ne me donnait le rôle qu'il me fallait. On me reprochait même des choses très étranges" déclare-t-il.

Le jeune homme de 28 ans confie ainsi avoir été souvent recalé à cause de ses cheveux. Il explique comment les directeurs de casting expliquaient leur refus (de manière plus ou moins courtoise) : "Vous savez on a besoin pour les jeunes qu'ils se reconnaissent en vous. Le côté afro avec un blanc, c'est bizarre. Je ne pense pas que ça va marcher. J'ai entendu des phrases comme ça. Je me dis bon, clairement ils vont pas me caster." Lui-même est du genre à rire de ses cheveux et à faire volontiers n'importe quoi avec !

Finalement, l'artiste a bien fait de s'accrocher. Après avoir décroché l'un des rôles principaux dans la série Soda (diffusée sur M6 et W9), il commence sa carrière d'acteur dans le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin en 2015. Un an plus tard, il rencontre l'humoriste Gad Elmaleh qui le prend sous son aile. Très complices, les deux artistes préparent ensuite un spectacle ensemble, Kev et Gad : tout est possible. Il joue à nouveau dans les films Gangsterdam en 2017 puis Alad'2 en 2018.

Pour fêter ses 10 ans de scène, l'ex de la belle Iris Mittenaere a imaginé un nouveau spectacle intitulé Sois 10 ans. Actuellement à Dijon pour faire le show, cette tournée passe par plus de 130 dates à travers toute la France.