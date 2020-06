Khary Payton (The Walking Dead) si fier de Karter, son fils trans de 11 ans

Le roi Ezekiel a tenu à rendre hommage à son petit prince ! Sur son compte Instagram, le comédien de 48 ans, que l'on connaît pour son rôle dans la série The Walking Dead, a pris la parole en plein mois des Fiertés pour faire le coming out de son fils trans... et dévoiler son nouveau prénom ! "C'est mon enfant. C'est l'un des êtres les plus heureux, les plus équilibrés que j'ai la chance de connaître, a écrit Khary Payton le 16 juin 2020, les yeux brillants d'amour. C'est mon fils, Karter. Karter avec un K, parce que ça lui rappelait mon nom. Il l'a choisi. Vous voyez, il est né fille, mais s'est toujours identifié comme étant un garçon."

Habituellement, l'acteur est plutôt pudique vis-à-vis de sa vie privée. Et n'allez pas croire que Khary Payton a souhaité exposer son fils contre son gré. Bien au contraire ! C'est en toute connaissance de cause que Karter a demandé à son papa d'évoquer son histoire. "Il pensait que ça serait cool qu'on l'annonce sur les réseaux sociaux, a précisé son père. Je l'ai prévenu qu'il recevrait beaucoup de soutien, mais qu'il y aurait aussi beaucoup d'abrutis qui lui diraient des choses horribles. Il m'a dit 'Oui, je connais ces trolls, papa. Je peux les gérer'. Il n'y a rien de plus beau que de voir son enfant s'épanouir en ayant l'opportunité d'explorer qui il est vraiment. C'est son aventure, et je suis là avec lui, pour lui. J'espère que vous aurez tous un jour l'occasion de ressentir cet amour inconditionnel que je ressens pour lui."