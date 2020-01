Khloé Kardashian et Nabilla craquent pour le même corset rose bonbon

Cette personnalité est une adepte des tenues sexy comme Nabilla et a l'art de se faire remarquer à Los Angeles. Il s'agit de Khloé Kardashian. En septembre 2019, la petite soeur de 35 ans de Kim Kardashian avait été repérée à la sortie d'un studio de Calabasas, l'un des quartiers de Los Angeles, dans un jean clair troué et ce même corset rose bonbon qui compressait quelque peu sa poitrine. Ce look était complété d'une paire d'escarpins blancs et d'un sac à main camouflage Louis Vuitton.

Son intérêt pour ce type de corsets n'a pas disparu puis septembre dernier, puisque la maman de l'adorable petite True, née de son histoire d'amour avec le basketteur Tristan Thompson, en portait un le 22 janvier 2020. Cette fois-ci la fille de Kris Jenner avait opté pour une pièce en jean s'accordant avec son look total jean. Khloé Kardashian était alors en balade dans le quartier de Sherman Oaks à Los Angeles, mais elle n'avait pas manqué de publier plusieurs photos de sa tenue du jour sur Instagram.