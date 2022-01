Kim Kardashian a-t-elle eu une aventure avec le fiancé de sa soeur ?

Kim Kardashian serait-elle une soeur indigne ? Alors que Kourtney semble très amoureuse de son nouveau fiancé Travis Barker, l'ex du batteur de Blink-182 Shanna Moakler, a révélé une bombe. Selon elle, la maman de North, Chicago, Psalm et Saint aurait eu une aventure avec Travis Barker. "Je me suis séparée de mon ex parce que, je les ai vus - je les ai surpris en train d'avoir une liaison. Ils étaient meilleurs amis. Et il a commencé à utiliser Kim comme modèle pour son entreprise de vêtements, Famous Stars and Straps." a-t-elle déclaré à Us Weekly.

"Quelqu'un m'a envoyé toutes leurs conversations et je suis aussi très amie avec des gens qui étaient là, pendant que les choses se passaient". ajoute-t-elle. Cette infidélité aurait eu raison de leur couple puisque Shanna explique : "Nous travaillions sur notre mariage et essayions de guérir de cette liaison, de cette infidélité, mais il a continué à travailler avec elle. Et puis j'ai reçu tous les SMS et d'autres personnes m'ont en quelque sorte mis au courant. C'est quelque chose dont j'étais bien consciente". Choquée, elle affirme que Travis a aussi eu une liaison avec Paris Hilton.

Interrogée sur le sujet par un abonné, Kim Kardashian a démenti fermement toutes les déclarations de Shanna : "NON ! Faux récit ! Nous sommes amis depuis des années et je suis tellement heureuse pour lui et Kourt". La chérie de Pete Davidson a d'ailleurs récemment fait un double date avec sa soeur et leurs petits-amis respectifs dans un parc d'attraction.

Une source (apparemment du côté de Kim Kardashian) aurait également confié à propos de ces rumeurs au magazine Page Six : "C'est une honte que Shanna continue à répandre des mensonges parce qu'elle est clairement amère que son ex soit heureux et qu'il soit passé à autre chose. (...) Espérons qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin et qu'elle puisse finalement trouver le bonheur".

Alors, les accusations de Shanna Moakler sont-elles de simples fabulations ?