Kimberose (Nouvelle Star) balance sur les coulisses : "Ça m'a gonflée"

Vous la connaissez, mais ne vous ne souvenez probablement pas de l'avoir déjà vue à la télé. Et pourtant si. Kimberose et sa voix soul cartonnent en ce moment. I'm sorry, Reason ou encore Needed you sont de francs succès. Populaire, elle a sorti son premier album Chapter One en 2018. Le 5 août 2019, Kimberose a donné une interview à Télématin (France 2), évoquant son parcours atypique, d'un télé-crochet aux scènes de festivals jazz.

Kimberose a en effet participé à la Nouvelle Star, en 2013, lors de la version reprise par D8. À l'époque, Maurane, Sinclair, Olivier Bas et André Manoukian composaient le jury. L'émission était d'ailleurs présentée par Cyril Hanouna. Kimberose n'avait pas vraiment convaincu les jurés et avait été éliminée dès le second prime.

"Ça ne m'a servi à pas grand-chose. Ça m'a plutôt même fait perdre confiance en moi", explique aujourd'hui Kimberose, qui parle cash des coulisses de l'émission. "Je me souviens être rentrée chez moi un peu lessivée, un peu "pfff qu'est-ce qu'il se passe ?". Puis avec les règles qu'il y a aussi dans ce genre de télé-crochets, on ne fait pas tant de musique que ça, en tout cas à mon époque. Je ne sais pas si ça a changé. Et ça, ça m'a vite gonflée ouais", déplore-t-elle. Une expérience à laisser de côté, qui n'aura vraisemblablement pas contrarié sa réussite par la suite.