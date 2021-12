Koh-Lanta : Un aventurier emblématique papa pour la 2e fois, le "gros dur" fend l'armure...

Rappelons que l'annonce de cette deuxième grossesse de sa compagne a été faite en juillet dernier, toujours sur le réseau social de partage d'images. Aurélien avait pris la pose au côté de son premier enfant, une petite fille qui s'appelle Louise, de dos, en pleine nature. L'aventurier tenait dans sa main gauche une échographie, indiquant ainsi que la famille s'agrandirait prochainement. "Le plus compliqué, ça va être de lui expliquer qu'il va falloir partager son 'PAPA D'AMOUR' maintenant... Si vous avez des techniques pour l'aborder avec les tous petits, je suis preneur", avait écrit l'aventurier au casting de la saison annulée en 2019.

Depuis, Aurélien s'était fait discret. Pas d'annonce de sexe, ni de date de naissance prévue ou de prénom envisagé. Toutefois, il avait évoqué, avant que sa belle ne tombe enceinte une deuxième fois, sa vie de famille et notamment son adorable fillette. "Elle me fait craquer. Elle a 2 ans, et quand elle arrive avec une pâquerette ou me demande de faire la licorne, je fends l'armure ! Je ne pensais pas qu'elle me changerait si profondément", avait-il déclaré à nos confrères de Public en avril 2021. Et de faire quelques précisions sur sa mystérieuse compagne : "On s'est rencontré au début de nos études, avait-il glissé. Elle est pharmacienne, elle aussi. Elle avait peur de l'exposition, mais en voyant la réaction de nos clients, elle a été rassurée."

Toutes nos félicitations aux heureux parents !