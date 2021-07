Koh-Lanta : Un aventurier emblématique bientôt papa, belle annonce à deux... sans sa femme !

"Le plus compliqué, ça va être de lui expliquer qu'il va falloir partager son 'PAPA D'AMOUR' maintenant... Si vous avez des techniques pour l'aborder avec les tous petits, je suis preneur", lance l'ex-camarade de Thomas, Myriam, Shanice ou encore Vincent dans Koh-Lanta. En commentaires, ses anciens camarades de jeu sont d'ailleurs nombreux à féliciter le pharmacien de 35 ans pour cet heureux événement. Lucie (Koh-Lanta, Les Armes secrètes), Marie (Koh-Lanta, Les Armes secrètes), Jérémy (Koh-Lanta, L'île au trésor en 2016 puis Koh-Lanta, Le Combat des héros en 2018), Ahmad (Koh-Lanta, L'île des héros en 2020) ou encore Teheiura, aventurier emblématique du jeu n'ont pas manqué à l'appel.

Si pour l'heure ni le mois de naissance ni le sexe de ce futur bébé n'ont été annoncés, Aurélien avait déjà fait par le passé de rares confidences sur sa vie de famille. "Elle me fait craquer. Elle a 2 ans, et quand elle arrive avec une pâquerette ou me demande de faire la licorne, je fends l'armure ! Je ne pensais pas qu'elle me changerait si profondément", avait-il déclaré auprès de Public en avril dernier à propos de sa fille. Très discret, l'aventurier garde le mystère autour de sa compagne et mère de sa fillette. "On s'est rencontré au début de nos études, avait-il glissé. Elle est pharmacienne, elle aussi. Elle avait peur de l'exposition, mais en voyant la réaction de nos clients, elle a été rassurée."

Toutes nos félicitations à Aurélien et sa famille pour l'arrivée prochaine de ce deuxième bébé !