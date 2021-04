Koh-Lanta 2021 – Aurélien éliminé : "Les ingrats, ils me virent alors que j'ai tout fait pour l'équipe" (EXCLU)

Les aventuriers ont pris la décision d'éteindre son flambeau à sa grande surprise et la sentence, était irrévocable ! Aurélien a été éliminé de Koh-Lanta 2021 à l'issue du Conseil comme les téléspectateurs de TF1 ont pu le découvrir lors de l'épisode du 9 avril. Auprès de Purepeople, le pharmacien de 34 ans est revenu sur son aventure.

Que ressentez-vous lorsque vous êtes éliminé ?

J'ai un profond sentiment d'ingratitude. Je me suis dit que j'avais tout fait pour cette équipe jaune, j'ai gardé l'arme secrète en me disant que ça servirait pour l'équipe. Je suis le plus gros pourvoyeur de nourriture, je suis très actif sur le camp, je me donne à 200% sur les épreuves... Donc je me dis : 'Les ingrats, ils me virent alors que je fais tout pour que l'équipe arrive en supériorité numérique à la réunification.'

Vous ne vous y attendiez vraiment pas ?

Non. J'avais juste un petit doute pour Shanice parce que j'avais senti un peu les tensions naissantes avec elle. Je pense qu'on a deux modes de communication très différents. Peut-être qu'elle a un petit souci avec l'autorité ou mon côté autoritaire. Je peux comprendre, j'ai mon mea culpa à faire de ce côté là. J'étais peut-être trop directif. Vincent, je peux comprendre qu'il vote contre moi en apprenant que je pouvais voter contre lui, Lucie savait que c'était soit elle ou moi. Myriam j'ai plus de mal à comprendre, mais je pense qu'elle était un peu dans le même état d'esprit que Shanice. Elles sentaient qu'elles n'étaient pas les plus actives sur le camp, que lors des épreuves ce n'était pas toujours ça -à part Shanice qui a brillé sur l'épreuve des plateaux -, elles voient bien que le niveau est assez élevé... Donc je pense qu'elles se sont faufilées dans cette ouverture en virant un élément fort. Par contre il y a Thomas qui me pose un cas de conscience un peu plus compliqué. La trahison de Thomas me reste un peu en travers de la gorge. J'étais son confident, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je pensais même qu'on était presque devenus amis alors que je m'étais juré de ne pas m'en faire. Il m'avait juré de ne pas voter contre moi et bêtement, je l'ai cru. L'espace d'un instant, j'ai occulté que Koh-Lanta était un jeu de dupe. Le vote de Thomas a fait la différence.

Qu'avez-vous à dire à Thomas ?

Franchement, je comprends tout à fait son vote. Sur le moment, je pense qu'il s'est dit que son vote avait une logique. Ca reste un jeu. Je ne peux pas arriver avec l'étiquette de stratège et ne pas accepter d'être victime d'une stratégie. Il a très bien joué. Depuis, il s'est excusé, on en a rediscuté. De l'eau a coulé sous les ponts, je ne lui en veux absolument pas. Ce n'est qu'une parenthèse dans la vie Koh-Lanta, certaines personnes sur les réseaux sociaux l'oublient un peu facilement. A côté, ma vie continue et elle est riche de plein de choses.

Comprenez-vous les critiques de vos camarades, qui vous trouvent un côté trop "professeur" ?

Oui. Je pense que pour certains, ce sont des gens qui peuvent avoir un petit problème avec l'autorité ou le fait qu'on leur explique des choses, alors que ça a toujours été très bienveillant. Ce qui est bizarre c'est qu'au début, ils le prennent de façon très bienveillante. Et je n'ai pas senti la bascule où je suis peut-être devenu un peu lourd en expliquant les choses. Mais je l'ai toujours fait pour qu'on avance bien tous ensemble. J'aurais aimé qu'on m'aide à chasser le crabe ou à pêcher. Les filles sont gentilles de dire que je monopolisais le harpon mais le problème, c'est qu'elles ne voulaient pas y aller quand il pleuvait parce qu'il pleuvait, elles ne voulaient pas y aller trop tard parce qu'il faisat froid ou trop tôt parce qu'elles n'étaient pas réveillées... On n'est pas en colonie de vacances, on est dans Koh-Lanta c'est de la survie.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas non plus tendres avec vous. Qu'en pensez-vous ?

On dit que j'ai le melon ou que je me la pète effectivement. Mais je reçois aussi beaucoup de messages bienveillants. Il y a une certaine catégorie de personnes qui confond confiance en soi et melon je pense. C'est juste que je sais ce que je vaux, je sais que d'un point de vue sportif, je me défends, en survie je fais mes preuves. Et pour certains c'est mal perçu. Si j'avais le melon, je ne partagerais pas avec les autres.

D'autres au contraire estiment que vous faites beaucoup trop pour l'équipe et que ça vous a desservi. Qu'avez-vous à répondre ?

Ils ont raison. J'aurais surement dû me mettre un peu plus en retrait. Dès qu'on est en vue, on a une cible dans le dos. Je peux peut-être avoir un côté un peu militaire qui ne plaît pas à tout le monde, mais je suis resté entier, je n'ai pas joué de personnage. Et visiblement ça n'a pas plu à tout le monde.

Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe jaune ?

C'est marrant parce qu'on a focalisé sur ce que disait Shanice. Elle disait qu'il n'y avait pas toujours une bonne ambiance mais quand on regarde bien, on rigolait bien. Flavio, c'est un vrai déconneur, il y a plein de gens avec lesquels ça se passait super bien. Je ne changerais rien à cette équipe. C'est juste que c'est une équipe qui n'est pas dans la jugeote, dans la prise de décision. Donc ils sont bien gentils de me reprocher d'être directif mais, si je ne l'avais pas fait, il ne se serait rien passé sur le camp. C'est pour ça qu'en sortant, je leur dis qu'ils ont fait une belle boulette.

Que pensez-vous du comportement de Mathieu, impulsif et colérique assumé ?

C'est un type en or. Il est très droit, il ne change jamais d'avis. Je l'apprécie énormément et je regrette mon premier avis qui a été de me dire qu'il était impulsif et qu'il allait nous casser les noix. Oui il est impulsif, mais il est capable de se remettre en question.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Ca a été le fait, par moments, d'avoir l'impression d'avancer seul. De ramer seul pour faire avancer les choses.

Participer à Koh-Lanta chamboule une vie. Certains se séparent de leur conjoint, d'autres changent de boulot... En quoi l'aventure a changé votre quotidien ?

Je dirais que ça m'a un peu appris sur moi. On a beaucoup le temps de cogiter quand on est sur l'île. Je me rends compte que je suis quelqu'un d'assez entier dans ce que je dis. Et ce qui a pu blesser ou vexer certains de mes camarades, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, je m'astreins à être un peu plus rond dans ma façon de parler. Je fais attention à ne pas brusquer.

