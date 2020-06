Koh-Lanta, un candidat hospitalisé : sa nouvelle aventure gâchée par un imprévu

En 2019, TF1 diffusait Koh-Lanta, la guerre des chefs. Une saison marquée par la victoire de Maud, mais également par les performances de haut niveau de Maxime, chef de l'équipe bleue. Cet ancien agent de voyage devenu guide de survie s'est lancé dans une nouvelle aventure en compagnie de Brice, ex-camarade de camp !

Pas facile de voyager dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19... Loin des îles Fidji, les deux acolytes ont donc déniché un coin idéal en France pour leur stage de survie. Il s'agit de Belle-Île-en-Mer, une île située dans l'océan Atlantique, au Sud de la Bretagne. "Des criques partout, de l'eau turquoise, des grottes, du calme, mais aussi des gens hyper chaleureux et OUI le soleil très présent (ok il a plu une nuit et un peu le 3e jour, mais oooh, ça va !), explique Maxime sur Instagram. Ça ressemble aux Caraïbes et juste après à l'Irlande, puis à la Bretagne et les Fidji et ça n'arrête pas."

Brice et Maxime, qui se présentent comme "deux passionnés de voyages, deux passionnés de nature, deux passionnés d'aventure", partagent leur périple sur Instagram. "Sacs sur le dos, on part en autonomie complète. On se lance depuis Le Palais vers la Pointe des poulains sur les conseils de l'équipe de @otbelleile", poursuit Maxime. Les deux aventuriers parcourent alors 83 kilomètres à pied pour faire le tour de l'île. Une longue marche qui en vaut la peine, comme l'assure l'ex-candidat de Koh-Lanta : "On en prend plein les yeux ! Émerveillement garanti tout le long du sentier !"

Alors que tout se déroulait comme prévu, un petit accident a séparé les amis... le temps de quelques heures. Maxime s'est blessé et a été contraint de se rendre à l'hôpital. "C'est la séparation... Je vais aller me reposer", a-t-il lancé en story sur le réseau social de partage d'images. Dans la foulée, il a publié une photo sur laquelle on le devine allongé à l'hôpital, où il est soigné pour une tendinite. "Pied en vrac, fin du game", ajoute-t-il. Quelques heures plus tard, les aventuriers se sont retrouvés et semblaient prêts à repartir de plus belle ! Plus de peur que de mal...