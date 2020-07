Koh-Lanta : Une ex-finaliste participe aux Z'amours avec sa compagne

Alors que la conférence de presse pour présenter la prochaine saison de Koh-Lanta intitulée Les 4 terres avait lieu à Paris le mercredi 15 juillet 2020, une ancienne finaliste s'est rendue dans la capitale pour participer à une autre émission de télé, Les Z'amours.

Hier, Clo et sa compagne Manon ont posé ensemble sur le plateau du célèbre jeu de France 2. Sur une première photo, elles prennent la pose avec Bruno Guillon, le présentateur du programme, et, sur la seconde, Clo est assise sur les genoux de sa moitié. "Il y a un an, je faisais mon coming out dans ce studio lors de la finale de Koh-Lanta. Aujourd'hui j'ai participé aux Z'Amours au côté de celle qui partage ma vie et remplit mon coeur, et bien sûr en présence de cet excellent animateur qu'est Bruno Guillon", a-t-elle écrit en légende.

Il est vrai que Clo, finaliste de Koh-Lanta en 2019, avait son coming out en direct sur TF1. C'était en juin 2019. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'elle a rencontré celle avec qui elle s'apprête à changer de vie. "Ça s'est fait très rapidement après la finale de Koh-Lanta lors de laquelle j'ai fait mon coming out en direct. Après ce soir-là, mon compte Instagram a été envahi de messages. J'avais fait un gros tri parmi tous ces messages. Parmi eux il y avait celui de Manon que je connaissais déjà. Je l'ai tout de suite reconnue. En fait, on a parlé ensemble il y a cinq ans sur Facebook. À l'époque, on échangeait, car on avait une amie en commun. Je l'avais aperçue sur des snaps de cette amie-là. Manon me plaisait et je le lui avais dit. On avait juste discuté ensemble, mais on ne s'est jamais vues. Au final, elle a regardé toute la saison de Koh-Lanta sans me reconnaître", nous avait-elle raconté.

Un coming out qui "a payé" comme l'a souligné Manon en légende de ses photos à elle, postée sur son Instagram, depuis le plateau des Z'amours. "Rendez-vous le samedi 29 août à 11h20 pour voir nos prouesses sur France 2 !", a aussi précisé la jeune femme. Peut-être apprendrons-nous des détails amusants sur leur vie à deux ?