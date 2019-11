Koke : L'ex-footballeur suspecté d'être impliqué dans un vaste trafic de drogue

Koke a mis un terme à sa carrière en 2015 et n'avait plus fait parler de lui depuis. L'ancien footballeur espagnol de 36 ans se retrouve aujourd'hui impliqué dans une bien sombre affaire.

Sergio Contreras, plus connu sous le nom de Koke, a été arrêté mardi 19 novembre 2019 par la police espagnole, qui le soupçonne d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue. L'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille a été appréhendé dans la ville d'Estepona, dans la province de Malaga, après une série de descentes de police à Malaga, Grenade et Séville, ont expliqué les autorités. Koke avait porté les couleurs de la Cité phocéenne de 2004 à 2006, il avait disputé 45 matchs et marqué 6 buts.

"Une vingtaine de personnes ont été arrêtées en possession de près d'une tonne de haschich et de 700 000 euros", a affirmé une porte-parole de la police, qui a également assuré que l'opération, surnommée "Opération MasKoke", était "encore en cours". Parmi les personnes arrêtées figure également un frère de Koke.

Selon une source policière à l'AFP, Koke était "en charge" de la contrebande. "Il était à la tête de l'organisation", a ajouté cette source avant d'expliquer que ces raids avaient également révélé des armes, dont des fusils et des armes de poing.