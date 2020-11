Kourtney Kardashian : Elle diffuse un mensonge et scandalise des milliers d'internautes

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. Elles peuvent malheureusement y répandre des fausses informations. Kourtney Kardashian en a fait l'expérience et suscité la colère des internautes.

Kourtney Kardashian compte plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram, 100 millions d'internautes qu'elle aurait induit en erreur concernant le port du masque ! Samedi 31 octobre, quelques heures avant la soirée d'anniversaire interdite de sa petite soeur Kendall Jenner, Kourtney a publié sur Instagram une note rédigée par un tiers, concernant les masques chirurgicaux portés pour éviter la transmission de la Covid-19.

Il est écrit : "Ces masques bleus obligatoires dans les magasins d'alimentation et les avions sont composés de PTFE [du polytétrafluoroéthylène, NDLR], un cancérigène fait à partir de fluorure synthétique. D'après Cancer.org [le site de l'American Cancer Society, NDLR], il augmente le risque de cancer du foie, des testicules, du pancréas, des reins et de la poitrine, ainsi que de rectocolite hémorragique, de maladies de la thyroïde, de pré-éclampsie et d'augmentation du cholestérol. Une exposition élevée [au PTFE, NDLR] peut provoquer des symptômes grippaux et de l'hémorragie aux poumons menant à une asphyxie."

La star de télé-réalité de 41 ans y a ajouté deux emojis : deux visages, le premier représentant l'étonnement avec les yeux grands ouverts, et le deuxième avec le cerveau fumant.