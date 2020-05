Kristen Bell : Sa fille Delta (5 ans et demi) "porte toujours des couches"

Kristen Bell prend la défense des enfants qui ont du mal à aller sur le pot. Dans un nouvel épisode de son podcast, Momsplaining with Kristen Bell, l'actrice américaine a expliqué que sa fille Delta (5 ans et demi) "portait toujours des couches".

"Ma fille aînée, à 21 mois, nous lui avons seulement suggéré qu'elle utilise les toilettes dans une autre pièce, et elle n'a jamais porté de couche après ça", a confié l'actrice de The Good Place, évoquant sa petite Lincoln (7 ans). "On rigolait dans le lit avec mon mari genre 'Pourquoi tout le monde en fait tout un plat ? C'est tellement facile de leur faire utiliser le pot, faut juste dire au gosse d'utiliser les toilettes'", s'est-elle rappelée.

"Actuellement, ma plus jeune fille a 5 ans et demi, et elle porte toujours des couches", a-t-elle confié en parlant de sa petite Delta. "Tous les enfants sont différents", a ajouté Kristen Bell, qui semble comme d'autres parents stars, gérer la situation avec patience et sérénité.

Lincoln et Delta sont les deux seules filles issues du mariage de Kristen Bell et Dax Shepard. Les deux acteurs sont ensemble depuis septembre 2017. Ils avaient attendu symboliquement que la Californie légalise le mariage homosexuel avant de se marier, le 17 octobre 2013, à Beverly Hills.

Pendant le confinement, Dax Shepard a réussi une prouesse : s'opérer lui-même avec un chirurgien en FaceTime. Il a héroïquement réussi à s'extraire une broche métallique du poignet, placée par le médecin pour que ses os restent en place pendant la cicatrisation.