Kristofer (N'oubliez pas les paroles) a enfin touché ses gains : comment il compte les dépenser

Kristofer a été révélé au grand public dans N'oubliez pas les paroles (France 2). Il est devenu l'un des champions emblématique du jeu télévisé présenté par Nagui grâce à ses 39 victoires qui lui ont permis de remporter 309 000 euros de gains. De l'argent qu'il a enfin touché.

"Je n'ai pas encore l'argent sur mon compte, j'espère que ça va arriver bientôt. Tous les jours je suis sur mon application bancaire. Il reste toujours 23 centimes !", avait confié le jeune homme lors d'une interview pour VivaCité Radio le 5 mai 2022. Sa patience a enfin été récompensée puisque Kristofer a bel et bien reçu la somme gagnée. "Je les ai reçus", a-t-il tout d'abord rassuré son public, à l'occasion d'une interview pour Télépro.

Mais hors de question pour le candidat belge de tout flamber. Il est prudent et l'a de nouveau prouvé dans ses choix. "Je n'ai pas encore dépensé mes gains. J'ai donné à une association - parce que ça, j'avais dit que je donnerai à une association - j'aimerais bien en donner à plusieurs mais je n'ai pas encore eu le temps de bien regarder", a-t-il tout d'abord confié. Il a également "un peu donné à [sa] famille" et essaie de "profiter des petits plaisirs de la vie". Kristofer, qui habitait à Liège, a aussi eu l'occasion de déménager à Bruxelles et à terme, il souhaiterait investir dans l'immobilier. "Mais pour le moment, on ne m'a pas trop conseillé de le faire parce que comme je ne sais pas ce que je vais faire dans deux-trois ans. Je ne sais pas si je vais rester à Bruxelles (...) peut-être que je vais retourner sur Liège (...) Quand j'aurais fini mes études, je verrais si je veux rester, si je dois investir dans l'immobilier, si je voyage... J'investirai à ce moment-là", a-t-il conclu.

Kristofer rêve aussi de "faire de la scène". En attendant, le public pourra le retrouver sur France 2 à la rentrée pour la prochaine compétition des Masters. Une émission qui fait s'affronter plusieurs grands champions de N'oubliez pas les paroles. Sera-t-il toujours aussi talentueux ?