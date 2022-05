Kristofer éliminé de N'oubliez pas les paroles et privé de ses gains : sa drôle de piqûre de rappel à Nagui

Après un mois d'aventure dans N'oubliez pas les paroles et 39 victoires, Kristofer s'est malheureusement fait éliminer. Le jeune Belge de 24 ans est malgré tout rentré dans l'histoire du jeu en décrochant la septième place du classement des plus grands Maestros. Mais surtout, il a remporté la jolie somme de 309 000 euros. Enfin, c'est ce qui est bien prévu car Kristofer ne peut pas encore réellement profiter de ses sous.

"Je n'ai pas encore l'argent sur mon compte, j'espère que ça va arriver bientôt", a-t-il déclaré lors d'une interview pour VivaCité Radio le jeudi 5 mai 2022. Et d'ajouter avec impatience et humour : "Tous les jours je suis sur mon application bancaire. Il reste toujours 23 centimes !" Pour que le virement arrive plus vite, le joueur qui a été la coqueluche des téléspectateurs de France 2 tout le mois d'avril a alors lancé un drôle d'appel à Nagui, l'animateur de N'oubliez pas les paroles. "Il doit me verser 309 000 euros... plus toute sa gratitude et son honneur...", s'est-il amusé à rappeler. Le message est passé !