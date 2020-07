Kylie Jenner : Son nouveau tatouage énigmatique pour sa fille Stormi

Déjà adepte des tatouages comme sa maman, la petite Stormi est souvent photographiée par Kylie avec des tatouages pour enfants. Ce fut notamment le cas pendant le confinement où la petite fille avait dévoilé cette passion précoce. La fille de Travis Scott avait décidé de recouvrir entièrement ses jambes de tatouages partant à l'eau. Très fière de ses tattoos, Stormi avait été filmée par sa maman et paraissait très énervée en découvrant que ses tatouages commençaient à s'estomper. En clair, une future accro des tatouages comme sa maman !

Pour rappel, Kylie a deux tatouages pour sa fille Stormi (son prénom et l'heure de sa naissance), un pour son chéri Travis Scott (un papillon sur la cheville), le mot "sanity" sur le flanc droit et deux références à son ex Tyga (la lettre T qu'elle a depuis fait enlever et un coeur rouge sur le bras).