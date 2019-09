Kylie Rae Harris : Mort à 30 ans de la chanteuse dans un accident

Kylie Rae Harris, une chanteuse américaine de country, est morte mercredi 4 septembre après un accident de voiture, rapporte le site Just Jared. La jeune femme, originaire du Texas, roulait dans l'État voisin du Nouveau-Mexique. Elle avait 30 ans et était maman d'une petite fille de 6 ans.

La chanteuse s'est retrouvée mêlée à un accident de la route impliquant trois véhicules, dont le sien, sur une route du nord de l'État. Un conducteur de 16 ans est mort également, alors que la personne au volant de la troisième voiture n'a même pas été blessée. L'alcool serait la cause de cet accident, mais, pour l'heure, on ne sait pas lequel des trois conducteurs est concerné.

"Nous avons le coeur brisé en confirmant que Kylie Rae Harris est morte dans un accident de voiture la nuit dernière. Nous n'avons pas plus de détails à partager et nous demandons le droit au respect à la vie privée de sa famille en cette période. Tous ceux qui connaissaient Kylie savaient à quel point elle aimait sa famille et, au-delà de ça, combien elle aimait la musique. Le meilleur hommage à rendre à elle et sa famille, c'est de répandre de l'amour aujourd'hui et d'écouter la musique qui vous inspire le plus", a déclaré son agent à Billboard.

Peu avant son accident, Kylie Rae Harris avait posté des publications sur Twitter et Instagram. "La jauge d'essence m'indique que je peux rouler encore 74 kilomètres et je suis à 57 kilomètres de la prochaine station. Cher petit Jésus je t'en supplie, me lâche pas en plein Nouveau-Mexique", disait-elle sur Twitter alors qu'elle se rendait à un concert. La chanteuse, dont le dernier EP était sorti en mars dernier, devait se produire dans la ville de Taos, où plusieurs membres de sa famille avaient vécu. "Bon, je ne ressemble à rien. C'est parce que j'ai pleuré. Mais de belles larmes. Je me rends à Taos. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé les vingt dernières années à venir ici avec mon père et ma soeur. Mes grands-parents habitaient ici, mon oncle y vit encore. Tous ceux qui vivaient ici sont morts, à part mon oncle, et cela inclut mon père", disait-elle sur Instagram.