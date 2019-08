L'amour est dans le pré : 2e bébé pour Julien et sa femme Floriane

Alors que L'amour est dans le pré revient pour une quatorzième saison le 26 août 2019, M6 a diffusé lundi 19 août une émission spéciale Que sont-ils devenus ?. Karine Le Marchand a alors pris des nouvelles d'anciens agriculteurs du programme. L'occasion pour les téléspectateurs d'apprendre que Julien, éleveur de bovins en Loire-Atlantique qui a depuis changé de métier, est devenu papa pour la deuxième fois.

Devant les caméras de L'amour est dans le pré, Julien et sa belle Floriane ont présenté leur adorable petite famille. "Dix ans d'amour et de complicité avec Julien", a lancé la jeune femme avant de s'amuser avec Axel, 7 ans et demi, et Lina, 5 ans et demi, les deux enfants du couple. Les amoureux avaient déjà annoncé la naissance de leur petit garçon en 2011 auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Mais l'existence de la fillette est une surprise !

Rappelons que lors de sa participation à la troisième édition de L'amour est dans le pré en 2008, Julien avait invité deux prétendantes chez lui, Leila et Nathalie. Le feeling était bien passé avec Nathalie et le duo avait même profité d'une escapade romantique à Marrakech ensemble. Mais finalement, l'histoire d'amour n'avait pas duré. Après ça, l'agriculteur s'était mis en couple avec Floriane. Entre les tourtereaux, tout était allé très vite : mariage, premier bébé... puis le deuxième enfant ! De son côté, Floriane était déjà maman de deux enfants nés d'une précédente union.

Toutes nos félicitations à Julien et Floriane pour les naissances de leurs enfants Axel et Lina !