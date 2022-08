L'amour est dans le pré : Crop top et ventre à l'air, une éleveuse amincie de plus de 20 kilos

En juillet dernier déjà, Julie faisait sensation en se dévoilant dans une robe moulante sur la plateforme sociale, révélant ainsi son physique aminci. Elle confiait au passage avoir perdu 21 kilos. Son objectif n'était toutefois pas encore atteint puisqu'elle précisait vouloir encore en perdre 4.



Lors d'une interview pour Purepeople.com, l'ex-candidate de M6 s'était justement confiée sur sa perte de poids et nous avait révélé comment elle en était arrivé là. "Ça fait déjà presque un an que j'entame un jeûne intermittent pour le bien-être de mon corps. J'avais commencé à perdre un peu et à me sentir mieux. Et au mois de décembre, je me suis sentie, en plus de faire un régime intermittent, de limiter les calories et de faire un peu plus attention à ma manière de manger. Les kilos descendent progressivement depuis. Mais je ne m'interdis rien. Si je suis invitée, je mange et si je dois faire un écart j'en fait un. C'est plus des habitudes sur le long terme. Je ne suis pas en train de faire un régime que je vais arrêter du jour au lendemain et tout reprendre. Je ne fais plus qu'un repas par jour et je ne compte pas changer car ça je sens que ça convient très bien à mon corps. Je sais ce dont mon corps a besoin, je suis à son écoute", avait-elle expliqué.