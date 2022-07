Julie (L'amour est dans le pré) amincie : nouvelle grosse perte de poids en moins d'1 mois, le résultat en photos

Sans surprise, ses abonnés se sont empressés de commenter cette belle progression. "Whaoo !", "Tu es radieuse Julie, félicitations", "Très jolie ! Bravo !", "Bravo, je vous admire pour votre persévérance", a-t-on notamment pu lire.

Interrogée par Purepeople le mois dernier, Julie avait livré le secret de sa folle perte de poids : "Ca fait déjà presque un an que j'entame un jeûne intermittent pour le bien-être de mon corps. J'avais commencé à perdre un peu et à me sentir mieux. Et au mois de décembre, je me suis sentie, en plus de faire un régime intermittent, de limiter les calories et de faire un peu plus attention à ma manière de manger. Les kilos descendent progressivement depuis. Mais je ne m'interdis rien. Si je suis invitée, je mange et si je dois faire un écart j'en fait un. C'est plus des habitudes sur le long terme. Je ne suis pas en train de faire un régime que je vais arrêter du jour au lendemain et tout reprendre. Je ne fais plus qu'un repas par jour et je ne compte pas changer car ça je sens que ça convient très bien à mon corps. Je sais ce dont mon corps a besoin, je suis à son écoute."