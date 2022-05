Julie (L'amour est dans le pré) très amincie : photos de sa grosse perte de poids, elle rayonne

Julie n'a pas tardé à être félicitée par les internautes pour sa transformation physique. De quoi à coup sûr la motiver davantage pour poursuivre ses efforts.

La dernière fois que nous avions des nouvelles de Julie, elle expliquait à Purepeople qu'elle souhaitait changer de vie car elle était fatiguée et avait perdu un peu de son amour pour sa passion. "Les trois dernières années ont été difficiles émotionnellement. Elles m'ont un peu épuisée. Que ce soit ma relation avec Jean-Michel, mon passage dans L'amour est dans le pré qui m'a beaucoup fait grandir, mais qui m'a aussi attiré quelques incompréhensions avec des clients et des collaborateurs. J'ai vu des groupes se former, arrêter de parler quand j'arrivais... J'ai eu des réflexions qui disaient que je finissais à 20h au lieu de 21h. J'ai le droit d'avoir une vie privée... Une autre personne m'a dit que je ne savais plus m'occuper d'un cheval. Quand tu entends des choses comme ça et que, financièrement, c'est difficile et que tu n'as pas de vacances, pas de week-end, eh bien, à un moment donné, tu dis stop", confiait-elle. Espérons que depuis, elle a retrouvé le sourire.