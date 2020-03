Julie (L'amour est dans le pré) change de vie : "Je suis éteinte et fatiguée"

Julie, candidate de l'émission L'amour est dans le pré (M6) en 2017, a surpris tout le monde en annonçant sur Facebook vouloir changer de vie et vendre sa propriété. Celle qui a vécu une belle histoire d'amour avec Jean-Michel sait que les "ragots peuvent aller vite". Elle a donc décidé de nous contacter afin d'expliquer sa décision.

Julie est "fatiguée ", elle a perdu sa passion, voilà pourquoi elle souhaite aujourd'hui changer de vie. "Les trois dernières années ont été difficiles émotionnellement. Elles m'ont un peu épuisée. Que ce soit ma relation avec Jean-Michel, mon passage dans L'amour est dans le pré qui m'a beaucoup fait grandir, mais qui m'a aussi attiré quelques incompréhensions avec des clients et des collaborateurs", lâche-t-elle d'emblée. Si elle ne regrette aucunement d'avoir participé au programme de M6, la jeune femme de 36 ans a vu quelques personnes de son entourage changer et la critiquer. "J'ai vu des groupes se former, arrêter de parler quand j'arrivais... J'ai eu des réflexions qui disaient que je finissais à 20h au lieu de 21h. J'ai le droit d'avoir une vie privée... Une autre personne m'a dit que je ne savais plus m'occuper d'un cheval. Quand tu entends des choses comme ça et que, financièrement, c'est difficile et que tu n'as pas de vacances, pas de week-end, eh bien, à un moment donné, tu dis stop", poursuit-elle.

Souhaitant "retrouver sa joie de vivre" et prendre des jours de congés lorsqu'elle en aura besoin, Julie confesse avoir aussi envie de retrouver sa passion et l'envie de monter à cheval : "Cet hiver, je suis restée quatre mois sans les monter, alors que je les aime par-dessus tout. Ce n'est pas moi, ça. Mais je n'arrive plus à partager des moments avec eux, je suis trop fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Émotionnellement, je suis éteinte."

Je vais m'enlever un grand poids

Julie vend donc ses écuries, arrête les cours et l'activité de pension. En revanche, elle garde ses chevaux, souhaite racheter ailleurs et partir avec eux après l'été si tout va bien. Elle pense au Morbihan, à la Vendée et précise avoir besoin tout de même de rester proche de la mer. Bien sûr, Julie compte poursuivre son activité autour des soins énergétiques. Peut-être que ce sera "l'ouverture d'un cabinet, l'ouverture d'une maison du bien-être pour réunir plusieurs thérapeutes, ou encore une boutique autour du bien-être avec un cabinet à côté".

Cette décision, Julie l'a prise malgré ses craintes de quitter sa famille et le fait que certaines personnes ne la croient pas capable d'un tel changement. Le désir d'avoir du temps pour elle pour fonder une famille, chose compliquée avec une écurie, a pris le dessus. Ses craintes se sont donc transformées en excitation. "J'ai l'impression que je vais m'enlever un grand poids, le côté commercial de mon activité est stressant, car il faut que ça tourne. C'est une pression permanente. Je serai encore à mon compte, mais j'aurai moins de charges. Il n'y aura que mes chevaux, ils seront au maximum à l'air libre, il y aura donc moins de frais", explique-t-elle. Et de conclure : "En treize ans, je ne me suis jamais versé un seul salaire. Je n'aurais pas eu mes chevaux [elle en a eu jusqu'à dix-huit, NDLR], j'aurais très bien vécu, mais l'élevage est ma passion."

Julie a donc choisi de penser à elle, de respirer un peu et de revenir à ce qui lui plaît vraiment. On lui souhaite bonne chance.