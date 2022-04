L'amour est dans le pré : Une prétendante très amincie dévoile sa grande perte de poids

Elle ne poste pas beaucoup de photos et ne donne pas souvent de ses nouvelles alors quand elle se décide à parler c'est qu'elle a quelque chose à dire ! Emmanuelle qui a tenté sa chance avec Romuald, l'éleveur de poules bio, dans L'amour est dans le pré en 2017, a décidé de se prendre en main et de se faire du bien. La jolie brune s'est mise au sport et a perdu de nombreux kilos.

C'est sur Instagram, dimanche 3 avril 2022, qu'elle a annoncé l'heureuse nouvelle avec une photo prise pendant sa séance de sport. Elle raconte : "Voilà 1 mois et demi que j'ai commencé la salle de sport et mes 3 séances hebdomadaire font maintenant partie de mon planning chaque semaine. N'étant pas sportive pour un sou et pour ne pas échouer dans tout ça je me suis mise en mode automatique dès le début, je ne m'autorisais pas à réfléchir, juste j'y allais, et maintenant je prends beaucoup de plaisir à aller à la salle, à me défouler, à me surpasser, c'est mon petit moment rien qu'à moi." Un petit moment donc qui porte ses fruits puisqu'elle le fait en complément d'un rééquilibrage alimentaire ce qui lui a permis de perdre 9 kilos ! Si elle précise "partir de très haut" et donc avoir perdu du poids vite au début, la pétillante Emmanuelle est fière d'elle. Elle a aussi appris "une nouvelle façon d'appréhender la nourriture et surtout les quantités", elle qui avait tendance à dévorer les protéines et les féculents.