L'amour est dans le pré, des admirateurs trop insistants: témoignages effrayants

L'émission L'amour est dans le pré permet parfois aux agriculteurs de trouver l'amour. Un bonheur qui a des revers comme la notoriété des candidats et l'insistance de certains téléspectateurs. Télé Poche a enquêté et certaines histoires font froid dans le dos.

Chaque année, des téléspectateurs se rendent sur les propriétés des candidats après la diffusion de leur portrait sur M6. Si Sandrine et Francis, participants de l'édition 2019 d'ADP ont déjà révélé avoir été importunés par des fans du programme, c'est également le cas de Nathalie, éleveuse de chèvres de la saison 12, diffusée en 2017. "Mon premier visiteur avait vingt ans de plus que moi. Ça m'a fait peur, je ne savais pas comment réagir. Quand un deuxième homme est passé dans la même journée, mes nerfs ont lâché. J'ai aussitôt appelé la production, en pleurs. Je pensais tout arrêter tellement c'était flippant !", raconte-t-elle.

Carole, candidate de la même saison, a reçu une lettre écrite à l'envers qu'elle devait lire face à un miroir : "C'est allé plus loin, il m'a aussi envoyé un calendrier avec des photos de moi, et des mots fléchés, qui retraçaient ma vie. Même s'il n'y avait aucune agressivité, pour moi, ça s'apparentait à du harcèlement." La production a appelé ce monsieur qui a continué à lui écrire.

Hélène Dewerdt, productrice de l'émission, explique ensuite à Télé Poche : "Les courriers en direct et les visites impromptues ont toujours existé. C'est vrai que les réseaux sociaux facilitent les recherches. Mais sans prendre la situation à la légère, on parle de deux à trois candidats par saison, et essentiellement de bouquets de fleurs."