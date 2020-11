L'amour est dans le pré : Deux agriculteurs exclus pour tricherie, la production "piégée" !

Alors que la saison 15 de L'amour est dans le pré (M6) bat son plein en France depuis le 14 septembre 2020, la Belgique diffuse également sa version de l'émission de dating sur RTL-TVI. Et, fait surprenant : comme le rapportent nos confrères de Métro, Sandrine Dans, l'homologue belge de notre Karine Le Marchand, fait face au non-respect des règles par deux agriculteurs... qui sont tombés amoureux l'un de l'autre avant les speed-dating ! Sans plus attendre, la production a pris la décision de les exclure de l'émission !

Laurence et François ont chacun de leur côté ouvert les lettres de leurs prétendants et prétendantes puis rencontré les heureux élus... alors qu'ils se savaient en couple ! En effet, après la diffusion des portraits, les deux candidats de L'amour est dans le pré sont entrés en contact. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. C'est ainsi que devant les caméras de RTL-TVI, le couple a joué le coup de coeur. François avait même invité Laurence ainsi que deux autres prétendantes chez lui, tandis que la jeune femme avait de son côté recalé les hommes venus à sa rencontre, expliquant être tombée sous le charme de son camarade.

La production, dupée, ne diffuse pas les images de la tromperie

Finalement, Laurence a craqué et, quelques heures après la fin du tournage, a tout avoué aux deux autres prétendantes de François. La production, qui n'était pas au courant a pris la décision de ne pas diffuser les speed-dating de François, en signe de respect envers les deux prétendantes trompées alors qu'elles étaient dans une démarche sincère. Plus encore, le couple ne participe pas à la finale de l'émission.

"Je trouve juste ça dommage que j'ai été piégée de cette manière-là. J'ai cru sincèrement quand tu m'as dit que tu avais un coup de coeur que François n'était pas au courant, a lancé l'animatrice Sandrine Dans qui a demandé des explications au couple. J'ai cru vraiment que c'était une première déclaration surprise. C'est une émission qui existe depuis 12 ans parce que les gens sont sincères vis-à-vis des autres et parce qu'on joue cartes sur table aussi."

De leur côté, les amoureux Laurence et François se sont expliqués auprès nos confrères de Ciné Télé Revue. "On est juste tombés amoureux", lancent-ils. Et l'agriculteur de révéler ce qui l'a poussé à poursuivre le programme : "L'amour est dans le pré est quand même le seul moment de l'année où on parle en bien des fermiers, alors pourquoi s'en priver ?"

Rendez-vous dès 21h05 ce lundi 9 novembre 2020 sur M6 afin de suivre l'édition française de L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand.