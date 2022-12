L'amour est dans le pré : La femme d'un ex-candidat hospitalisée et opérée, "shootée" elle donne de ses nouvelles

En 2008, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré découvraient Julien, éleveur de bovins originaire de la Loire-Atlantique. Au cours de cette troisième saison, l'agriculteur avait invité Leila et Nathalie à venir sur son exploitation pour faire plus ample connaissance. Malheureusement, l'amour n'avait finalement pas été au rendez-vous et c'est quelques mois après qu'il rencontrait la jolie Floriane, aujourd'hui devenue sa femme et la mère de ses deux enfants : Axel (né en 2011) et Lina (née en 2019).

Aujourd'hui toujours aussi heureux et épanouis, les tourtereaux ont cependant fini l'année 2022 sur une note un peu plus sombre, puisque Floriane a dû être opérée de la vésicule biliaire. Depuis son lit d'hôpital, la mère de famille a donné de ses nouvelles. "J'ai une tête décomposée, je viens de me réveiller, je vois encore flou et je ne peux pas faire de gestes trop intenses. Je suis encore hyper à l'ouest parce que je remonte à peine du bloc. Je me réveille doucement, je n'ai que ça à manger", a-t-elle expliqué en montrant son plateau garni d'un thé, d'une madeleine et d'une compote. Très fatiguée, l'épouse de Julien a néanmoins eu la force de plaisanter un peu face caméra et pour cause : il semblerait que certains membres du personnel de l'hôpital soient de grands fans de L'amour est dans le pré. "Apparement ça regarde L'amour est dans le pré dans le service parce qu'ils ont direct su qui j'étais ! Bon, je suis pas sous mon meilleur jour il faut le dire... et en plus je n'ai même pas de filtre sur le visage dans la vraie vie", a-t-elle plaisanté.

Une hospitalisation de courte durée

"Je n'ai pas faim du tout... Pourtant je suis à jeun depuis 6h du matin mais je n'ai pas faim. Il va falloir que je me force quand même un peu. Je suis tellement shootée", a-t-elle ensuite lancé en riant. Par chance, l'opération s'est très bien passée et Floriane a même eu l'autorisation des médecins pour s'habiller. "C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je ne vais pas me faire prier pour rentrer chez moi ! Je marche bizarrement mais je suis passée de 9 à 10,6 de tension donc hop hop hop ! Flo vient me chercher", a-t-elle annoncé avec soulagement.