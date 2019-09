L'amour est dans le pré : Le premier bébé né grâce à l'émission a bien grandi !

Après le dernier épisode en date de L'amour est dans le pré 2019, M6 a diffusé un nouveau numéro de L'amour vu du pré. Les téléspectateurs ont retrouvé d'anciens agriculteurs et les ont vus commenter la saison actuellement en cours de diffusion. Cette émission est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de certains participants, comme Dominique, candidat de la première saison en 2006. Avec sa femme Anne et leurs enfants Théo (10 ans) et Léonie (6 ans et demi), ils ont regardé pour la première fois les images de l'aventure de l'agriculteur, un moment riche en émotions.

C'est grâce à L'amour est dans le pré que Dominique a rencontré Anne, peu de temps après le tournage de l'émission. Sous le charme du céréalier champenois aujourd'hui âgé de 50 ans, elle lui avait écrit une lettre, qui avait bien heureusement débouché sur une rencontre. Ils sont tombés sous le charme l'un de l'autre et ne se sont pas quittés depuis. Une histoire qui a beaucoup touché Théo, le premier bébé né grâce à L'amour est dans le pré ! En découvrant les images de son papa dans le programme présenté à l'époque par Véronique Mounier, Théo n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes.

"T'es arrivé grâce à cette émission. Ça te fait drôle de voir papa ? C'est bizarre. Bah oui, mais papa est passé par là pour rencontrer maman", lui a demandé Anne. Dominique n'a pas non plus caché son émotion en se revoyant et s'est réjoui d'avoir eu autant de chance.

En 2014, le couple faisait part de son bonheur auprès de nos confrères du Parisien. "L'émission a changé ma vie. J'étais célibataire depuis cinq ans. Aujourd'hui, je ne suis plus seul, je prends le temps d'aller chercher mes enfants à l'école. Je suis heureux", expliquait Dominique. Anne s'était ensuite rappelé leur première rencontre : "Nous avons pris un verre. Il était toujours célibataire. Là, j'ai pensé : 'C'est bon, il est pour moi !'