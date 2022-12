L'amour est dans le pré : Rupture inattendue d'un agriculteur avec sa prétendante après une série de coups durs

La fin de l'année est décidément bien difficile pour l'un des candidats de L'amour est dans le pré 2021. Le 24 décembre 2022, le jeune homme en question a révélé qu'il était de nouveau célibataire. Un nouveau coup dur à encaisser.

Il a marqué la saison 16 de L'amour est dans le pré. Son physique de viking et son côté timide ont vite fait réagir les fans de l'émission présentée par Karine Le Marchand. Bien qu'il ait eu beaucoup de mal à s'ouvrir, le producteur de fleurs comestibles de 28 ans qui vient de Bretagne a terminé l'émission avec Charley, pour laquelle il avait eu un véritable coup de coeur lors du speed-dating. Mais, alors que le public les croyait toujours ensemble, Valentin a fait une terrible annonce le soir du réveillon de Noël.

"Je vous remercie pour vos messages de fêtes mais je dois vous annoncer que la relation entre Charley et moi a pris fin (...). Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses, aimez vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse", a-t-il écrit. Pour l'heure, Charley ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Et les raisons de cette rupture sont floues. On imagine toutefois que la distance qui les séparait a beaucoup joué. En effet, l'agriculteur ne pouvait pas déménager dans la région de sa belle à cause de son travail. Et la prétendante, qui est entrepreneuse, ne se voyait pas emménager chez son (désormais) ex immédiatement, car elle avait récemment lancé son cabinet de dentiste.

Une année 2022 difficile pour Valentin

Valentin n'avait déjà pas le coeur à la fête avant cette rupture. L'été dernier, il révélait que la sécheresse mettait à mal son activité et qu'il risquait la faillite. "Je me souviens d'un soir, en juin, où je me suis assis devant mon jardin. Je voyais tous mes fruits rouges brûlés, l'herbe brûlée... Je me suis demandé ce que j'allais devenir et je n'ai toujours pas réussi à répondre à la question. Heureusement que je suis logé chez mon père. Je me demande qui de l'infarctus ou de l'AVC m'attend le premier au tournant...", s'inquiétait-il lors d'une interview pour Ouest-France fin novembre. Et, quelques jours plus tard, il écrivait sur Instagram : "2022 aura été cruelle, méchante, horrible. Les insomnies vont avoir raison de ma santé mentale... Mais j'espère que 2023 me sourira. En selle mon gamin ! J'espère que les choses rentreront dans l'ordre et que mon plus grand souhait se réalisera mais je ne vais pas me plaindre ni me victimiser."