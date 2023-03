L'amour est dans le pré : Suspicion de maltraitance, cadavres retrouvés... révélations sur la ferme d'un célèbre participant

En 2020, Karine Le Marchand animait une nouvelle saison de L'amour est dans le pré à laquelle a participé Laurent Levacher, un éleveur de vaches allaitantes en Normandie de 45 ans, a participé. On l'avait quitté fou amoureux de sa prétendante Charlotte mais, au bout de trois mois seulement de relation, c'était la rupture. Ce vendredi 10 mars, ce n'est toutefois pas pour sa vie sentimentale qu'il fait parler de lui. L'agriculture a reçu la visite de plusieurs services de vétérinaires, sapeurs-pompiers et de la gendarmerie à sa ferme d'Osaâne, dans la petite commune de Vatteville-la-Rue. La raison : il est suspecté de maltraitance animale.

Ainsi, dans la matinée, une importante opération de contrôle sanitaire a été réalisée et engagée par le parquet de Rouen à la suite d'une dénonciation officielle nous apprend Le Courrier Cauchois. Le constat y a été terrible. Un communiqué officiel de la préfecture rapporte en effet qu'un "grand nombre de manquements sérieux aux règles de la protection animale, susceptibles de constituer des infractions" a été relevé. Et de préciser que "les conditions de vie et de détention des bovins présents sur l'exploitation sont incompatibles avec les besoins physiologiques de leur espèce : défaut d'abreuvement et manque caractérisé d'alimentation de qualité". Certains animaux présentaient alors "des pathologies démontrant une absence de soins évidente".

Il a refusé toute aide

Sur place, les vétérinaires sollicités n'ont alors eu d'autres choix que de procéder à l'euthanasie d'un bovin qui se trouvait beaucoup trop mal en point. Pire encore, de nombreux cadavres de la même espèce ont été retrouvés sur l'exploitation. Des examens approfondis sur le reste des animaux présents sur les 150 hectares appartenant à Laurent ont par ailleurs été engagés, notamment pour faire état de leur santé et de leurs conditions d'élevage. Cela doit également servir à détecter d'éventuelles maladies et de contrôler la transformation à la viande. "Les animaux de l'exploitation seront accueillis dans une ou plusieurs fermes faisant office de refuge où ils seront individuellement examinés, traités, testés contre les maladies avant d'être placés chez des éleveurs partenaires de la fondation Brigitte Bardot (qui participe à l'enquête, ndlr)", a indiqué la préfecture qui a bloqué les rues du village pour le transfert des animaux. Ce sont plus de 400 bovins qui ont été retirés de l'exploitation et finiront leur vie dans l'Arche de la Fondation Brigitte Bardot (qui abrite déjà actuellement plus de 10 000 animaux dont 1 500 bovins). Cela représente un coût considérable car tous les frais (nourriture, pension, vétérinaires) seront pris en charge par l'association.

Laurent Levacher faisait l'objet de contrôles, d'avertissements et de mises en demeure depuis le début de l'année 2020 mais sans que cela n'ait apporté aucune amélioration. "Nous suivons la situation de cette exploitation depuis quelque temps, a indiqué Christophe Marie, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, d'après le site 76actu. L'éleveur en question a été approché par d'autres éleveurs. Il y a une solidarité paysanne qui s'est mise en place pour éviter la saisie, mais il a refusé toute aide". Une habitante du village a confirmé que les problèmes de Laurent étaient connus de tous. "On savait que cet éleveur rencontrait des difficultés ces derniers temps mais nous ne savions pas réellement comment les bêtes étaient traitées au sein de l'exploitation", a témoigné une habitante. L'agriculteur n'a de son côté pas réagi à l'affaire.