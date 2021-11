L'amour est dans le pré : Un couple emblématique révèle avoir perdu un bébé

Comme chaque semaine après L'amour est dans le pré, les téléspectateurs avaient rendez-vous ce lundi 2 novembre avec L'amour vu du pré. Dans cet after, d'anciens candidats de l'émission romantique de M6 font le debrief de l'épisode qui vient d'être diffusé. C'est l'occasion également de prendre de leurs nouvelles mais celles-ci ne furent pas très réjouissantes pour Nicole et François.

Si le couple, formé dans la saison 14 de L'amour est dans le pré est toujours ensemble, il a traversé une épreuve difficile. En effet, en faisant le tour de leur maison composée notamment d'une chambre "transformable en chambre de bébé", les amoureux ont révélé une bien triste nouvelle. "Je suis tombée enceinte, c'était il y a un an et demi environ. Et malheureusement, un mois et demi après, j'ai fait une fausse couche", a confié Nicole. Avec l'agriculteur François, elle ne perd néanmoins pas espoir d'accueillir un jour un enfant et se donne même toutes les chances. "Actuellement, on est en démarche PMA pour avoir un petit coup de main pour fonder notre famille", a-t-elle fait savoir.

Il s'agit toutefois d'une source de stress pour François qui voit le temps passer à vive allure. "Je vais avoir 40 ans dans trois ans, je ne veux pas un enfant à 50 ballet, aller le chercher à l'école et qu'on me prenne pour le papi. Je ne veux pas de ça", redoute-t-il. Mais pas question de baisser les bras : "On se retrousse les manches et au boulot !"

Pour rappel, tout est allé très vite entre François et Nicole. Dès les speed-datings, la jeune femme avait fait mouche auprès de son bel agriculteur et, une fois sélectionnée pour aller à la ferme, elle avait rapidement creusé l'écart avec sa concurrente. Plus tard, au bout de quelques mois de relation, Nicole et François ont emménagé ensemble.