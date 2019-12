L'amour est dans le pré : Nicole et François vivent ensemble, un bébé bientôt

Lundi 9 décembre 2019, M6 diffuse la deuxième soirée des bilans de L'amour est dans le pré 2019. Après avoir donné des nouvelles des amours de Didier et Isabelle, Jean-Michel et Christine ou François le Bourguignon et Catherine, c'est au tour de François le Vendéen et Nicole de se confier.

Dans le dernier épisode d'ADP 2019, les amoureux ont décidé, à l'issue de leur voyage en Grèce, que Nicole devait venir chez François pendant un mois. Une sorte de test pour voir si la vie à deux pouvait marcher entre eux. Et c'est visiblement le cas puisque dans une récente interview accordée à Télé Star, le duo a raconté que s'il n'envisage pas un mariage, il souhaite en revanche avoir un bébé.

Face à Karine Le Marchand, Nicole, les cheveux éclaircis et l'air moins gothique, évoque la façon dont elle a osé se jeter dans les bras de François. Et lui ne cache pas que si elle n'avait pas fait le premier pas, lui l'aurait fait. C'est beau l'amour... L'agriculteur avoue même qu'il n'a jamais ressenti un amour aussi fort.

Puis, ils annoncent qu'ils vivent ensemble depuis le mois de juillet (ils se sont rencontrés pour la première fois en avril) et que Nicole l'aide à la ferme et reprend "tout ce qui est bureautique". Nicole confie ensuite ne pas prendre de contraception dans le but d'avoir un enfant. "Ça viendra quand ça viendra", ajoute-t-elle.