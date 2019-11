François et Nicole (L'amour est dans le pré) prêts pour un bébé : confidences...

Du côté de François le Vendéen et Nicole, ça a tout de suite collé ! La paire s'est rencontrée sur le tournage de L'amour est dans le pré 2019 cette année et entre eux, tout est allé très vite. Très entreprenante, la jeune femme de 27 ans a étonné tout le monde en prenant les devant face sa rivale Estelle. Une audace qui a servi puisqu'elle file toujours le parfait amour avec l'éleveur de vaches allaitantes de 35 ans.

Dernièrement, on les d'ailleurs vu en Grèce pour un week-end romantique en amoureux. Lors de l'épisode diffusé sur M6, ils évoquaient leur projet d'emménager ensemble. Mais avant de passer le cap, Nicole comptait d'abord passer un mois chez lui. Un premier test pour qu'ils soient certains de vouloir aller plus loin qui s'est avéré concluant.

Sur le site Télé Star, l'heureux couple a fait le bilan de l'aventure. L'occasion d'apprendre qu'avant de s'engager, ils ont tout de même été séparés pendant un mois après leur escapade en Grèce. Un éloignement qui n'a pas du tout entaché leur amour l'un pour l'autre, bien au contraire. "On passait trois heures au téléphone tous les soirs tellement on se manquait" confie Nicole.

Face à autant de complicité, la question se pose alors de savoir s'ils envisagent le mariage et/ou de fonder une famille. Et là encore, François et Nicole sont sur la même longueur d'onde. S'ils indiquent qu'ils ne veulent pas se marier, en revanche, ils annoncent : "On veut juste faire un bébé !". Une super nouvelle.

