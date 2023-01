L'amour est dans le pré : Une candidate méconnaissable depuis sa participation, un coeur de nouveau à prendre ?

C'est le 30 janvier 2023 que sera donné le coup d'envoi de la saison 18 de L'amour est dans le pré. La présentatrice Karine Le Marchand présentera les nouveaux agriculteurs en mal d'amour qui tenteront de trouver leur âme soeur grâce à l'émission. Ils compléteront ainsi la longue liste des candidats qui ont déjà tenté leur chance. Parmi eux Solange, de la saison 7 en 2012. Si depuis, l'oléicultrice corse se fait discrète, elle a posté une photo qui n'est pas passée inaperçue sur Instagram, ce mercredi 11 janvier.

Quand elle a été révélée au grand public, c'est avec une coupe carrée courte et les cheveux blonds que Solange est apparue devant les caméras de M6. Un an plus tard, elle les avait plus longs et châtains foncés lorsqu'elle a donné de ses nouvelles dans un Que sont-ils devenus ? Et depuis, l'agricultrice a changé de coiffure à plusieurs reprises comme on peut le voir sur son compte Instagram. En 2017, la candidate qui avait 34 ans au moment de sa participation a retrouvé son blond, mais avait opté pour un carré plongeant.

Jusqu'en juillet 2020, Solange affichait un carré un peu au dessus des épaules. Mais du jour au lendemain, elle avait décidé de tout couper et a opté pour une coupe garçonne, qu'elle a refaite en mai 2021 et qu'elle a souhaité garder jusqu'à la fin de l'année. La charmante blonde, qui n'a semble-t-il pas peur d'oser, a ensuite dévoilé qu'elle s'était fait une frange, en plus d'avoir laissé pousser ses cheveux en carré court.

Après quelques autres changements, à retrouver dans notre diaporama, Solange a oublié sa couleur blonde afin de se refaire du châtain, en plus de son indémodable carré. Une couleur qu'elle a gardée jusqu'à aujourd'hui. Et ce mercredi 11 janvier 2023, elle a révélé qu'elle s'était de nouveau fait la coupe garçonne. "J'avais envie de changer", peut-on lire en légende de la publication. Un retour au très court qui a séduit.