L'ex compagne d'un footballeur raconte son calvaire : il a essayé "de me brûler à vif"

C'est une histoire qui l'a brisée pour toujours et dont elle a encore du mal à se remettre aujourd'hui. Emma, 21 ans, avait pourtant tout pour être heureuse et les choses avaient d'ailleurs plutôt bien commencé entre elle et un célèbre footballeur devenu son compagnon. Après un premier contact sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram. "De là, a commencé une relation assez fusionnelle", indique la jeune femme dans une interview accordée à Melty, qui qualifie par la suite leur histoire de "magique". "Je me sentais très bien à ses côtés, il me présentait comme sa femme", poursuit-elle.

Emma, je vais prendre un 9mm et je vais te tuer

Après des premiers mois idylliques, Emma commence à avoir des doutes sur son compagnon. "J'ai compris qu'il voyait des escorts et qu'il avait toujours une liaison avec la mère de ses enfants", explique-t-elle. Cette dernière décide alors de mettre un terme à leur relation qui dure depuis deux mois et elle se rend une dernière fois chez lui dans la nuit du 14 novembre 2020, dans la ville de Razgrad, en Bulgarie. La jeune femme ne s'attendait pas du tout à trouver celui avec qui elle venait de rompre dans un état de furie, finissant par dire à la jeune étudiante : "Emma, je vais prendre un 9mm et je vais te tuer".

Emma cherche alors l'aide du cousin du footballeur, présent sur les lieux, mais ce dernier ne semble pas plus inquiet de la situation, préférant tempérer. C'est alors que l'agresseur présumé aurait balancé à son cousin : "Viole la cette sal*pe, elle mérite de se faire bai*er, viole la". Le sportif va passer aux choses sérieuses, étranglant son ex-compagne et la passant à tabac. "Il demande à son cousin de ramener du feu pour tenter de m'immoler et de me brûler à vif", raconte Emma.

Fracture du bassin et multiples points de suture, le cauchemar d'Emma

Elle décide alors de sauver sa vie et saute par la fenêtre de l'appartement du joueur. Emma fait une chute terrible et se retrouve avec de multiples blessures. Fracture du calcanéum, 25 points de suture, 3 fractures du bassin et des points de suture à la tête, entre autres choses...