L'île aux enfants : Mort de Régis Fassier, le marionnettiste et doublure de Casimir

Mercredi 18 novembre 2020, le décès de Régis Fassier a été annoncé sur la page Facebook de Casimir, le célèbre personnage de fiction apparu dans les années 1970 dont il était la doublure officielle. Pour lui rendre hommage, une vidéo a été postée ainsi qu'un joli message.

Sur la page Facebook, on peut alors lire : "L'île aux enfants a dit au revoir aujourd'hui à son plus grand enfant. Régis Fassier savait depuis son plus jeune âge qu'il appartenait au monde des marionnettes. Passionné par Guignol, Jim Henson, André Tahon et les émissions de Christophe Izard, il écrit à Yves Brunier le papa de Casimir quand il était enfant pour lui faire part de ses rêves. Il arpente très tôt le plateau de L'île aux enfants qu'il aime tant pour en comprendre l'univers et ses secrets. Quelques temps plus tard, on le retrouve aux côtés de Dorothée dans Récré A2 dans la peau de sa création : Albéric le chien bleu. Il a donné vie à de nombreux personnages pour la télévision, le spectacle, les parcs d'attraction... Et c'est tout naturellement qu'il s'est glissé dans la peau de Casimir et Hippolyte avec la bienveillance de Yves Brunier. Nous pensons très fort à celui qui a apporté son expérience et son dynamisme au domaine artistique, à sa famille et à tous ses amis."

Pour l'heure, on ne connaît pas la cause de la mort de Régis Fassier, emporté à seulement 56 ans.

Interrogé par Brut en juin 2019, Régis Fassier avait évoqué sa passion et son métier. Il avait notamment incarné la mascotte Footix pour les Bleus ou encore le lion du Crédit Lyonnais. "C'est juste le rêve, c'est le cas de le dire, de réaliser son rêve ! Moi, je voulais faire ça, j'ai fait ça. J'en ai vécu, je ne fais que ça, je ne sais faire que ça, je suis incapable de faire autre chose", disait-il.