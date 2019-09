Eliane Gauthier (L'Ile aux enfants) est morte : la cause du décès révélée

Coup dur pour les grands enfants qui sont nés au début des années 1970. Éliane Gauthier, qui jouait Julie la marchande de bonbons de L'Ile aux enfants, a rejoint les cieux le dimanche 29 septembre 2019 – annonce sa famille à l'AFP. Un cancer a eu raison de sa force et de sa détermination. Elle était âgée de 72 ans. "Tu as apporté, par ta nature joyeuse et ton grand talent de comédienne, une immense contribution à la réussite de cette belle aventure" lui écrivait Christophe Izard, cocréateur du programme, dans une jolie lettre de soutien quelques jours avant le drame.

Éliane Gauthier était une femme pleine de surprises. Comédienne, danseuse, elle avait également mis ses capacités extralucides à profit. Après avoir participé à L'Ile aux enfants auprès de Casimir, elle a rédigé de nombreux ouvrages sur les arts divinatoires, dont La Voyance pour les nuls ou Le psychiatre et la voyante, le dialogue improbable. Impossible de savoir, désormais, si elle lisait l'avenir dans les bonbons ou le gloubi-boulga...

Un être vous manque et tout est dépeuplé. L'Ile aux enfants a d'ailleurs perdu plusieurs de ses habitants. En début d'année, c'est Patrick Bricard, alias François le marchand de ballons, qui quittait notre horizon. Il rejoignait son ancien complice, Henri Bon, le facteur du pays imaginaire, mort en 2015. "Éliane, tu ne marchais pas, tu dansais. Tu ne parlais pas, tu enchantais ton entourage, écrit Jean-Louis Terrangle, ancien Monsieur Du Snob, sur Facebook. Tu as toujours eu le don de rendre chaque instant merveilleux et magique. C'est ton regard de femme qui m'a donné confiance, qui m'a donné le courage de me réaliser en tant qu'homme. Chacun de tes regards était un espoir."